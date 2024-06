In provincia di Foggia sono tre i comuni chiamati al turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco: San Severo, San Giovanni Rotondo e Manfredonia dove alle 12 si è recato alle urne solo l’8,3% degli aventi diritto. Una curiosità arriva da Borgo Mezzanone, la frazione agricola di Manfredonia dove nella sez. n. 41 ha votato l’elettrice più anziana della Puglia: Angela Grilli di 103 anni. La nonnina di Mezzanone dice ai nostri microfoni di non aver mai saltato un appuntamento elettorale. Affluenza bassa al primo rilevamento anche a San Severo (8,2%) e a San Giovanni Rotondo (9,4%).