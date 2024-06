Lorenzo Lo Muzio, rettore dell’Università di Foggia, è il nuovo presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche. Ad eleggerlo all’unanimità nella giornata di oggi, 21 giugno 2024, è stata l’assemblea di tutti i docenti delle discipline odontostomatologiche convocata a Trieste in occasione del 31° Congresso nazionale del Collegio.

Lorenzo Lo Muzio, professore ordinario di malattie odontostomatologiche, è altresì componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e direttore del CINBO (Consorzio Interuniversitario Nazionale della Bioncologia); è stato, inoltre, presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e presidente della SIPMO (Società Italiana di Patologia e Medicina Orale).

Un incarico prestigioso, quello riconosciuto, che valorizza l’impegno e la professionalità profusa nel campo della discipline odontostomatologiche e che costituisce un ruolo chiave per promuovere in questo ambito standard sempre più elevati a livello nazionale e internazionale.

“È davvero un onore aver ricevuto questo prestigioso mandato da tutti i colleghi docenti delle discipline odontostomatologiche ai quali va la mia profonda gratitudine per la fiducia accordata che, naturalmente, mi riempie d’orgoglio – ha dichiarato Lo Muzio -. Completare le procedure per attivare la laurea abilitante in tutte le sedi in cooperazione con la Conferenza dei presidenti dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è certamente una delle priorità da concretizzare unitamente alla promozione di iniziative e politiche volte a valorizzare il merito e l’impegno dei nostri giovani”.

Lo Muzio entrerà in carica il primo gennaio 2025 e succede a Roberto Di Lenarda, rettore dell’Università di Trieste, presidente del Collegio per due mandati e primo laureato in odontoiatria ad aver ricoperto la carica.