Sarebbero due le persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 10 sulla Statale 272, nel tratto che collega San Marco in Lamis a San Severo. Lo scontro è avvenuto all’incrocio per Apricena, denominato San Matteo, un punto già tristemente noto per la sua pericolosità, teatro di frequenti incidenti, alcuni anche mortali.

Nell’impatto tra due auto, una delle due, con a bordo tre passeggeri, si è ribaltata finendo nei campi circostanti. Nell’altro veicolo viaggiavano invece due persone. I vigili del fuoco di San Severo, intervenuti sul posto, hanno estratto dalle lamiere i feriti, che sono stati poi soccorsi dal 118. Per due di loro si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che però è poi tornato indietro non essendo necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.