In mondo in cui gli stereotipi di genere continuano a permeare la società e i media, la moda si erge come un potente mezzo di espressione e cambiamento. “La Bellezza Oltre gli Stereotipi” rappresenta un audace passo avanti nella lotta contro le discriminazioni di genere, celebrando la diversità e l’inclusività in tutte le loro forme.

L’evento, fortemente voluto da Lorena Abazia, titolare del salone “Un diavolo per Capello hair style”, coadiuvata dal business manager Antonio De Nittis proprietario del ristorante “Al Vecchio Casale“ che sin dal primo momento ha sostenuto fortemente l’iniziativa e in collaborazione con gli atelier “Rafyva” di Foggia e “L’angolo dei monelli” di Ascoli Satriano, si terrà a Castelluccio dei Sauri il prossimo 5 luglio a partire dalle 20.30 in piazza Municipio trasformata per l’occasione in uno spazio di celebrazione della bellezza autentica. La passerella vedrà sfilare modelli e modelle che dimostreranno che la moda può e deve essere un riflesso della società contemporanea. “In un mondo in cui l’aspetto esteriore viene spesso usato per giudicare e discriminare, la nostra sfilata si propone di mostrare che la bellezza non ha limiti: ogni corpo, ogni volto e ogni storia merita di essere celebrato” afferma Lorena Abazia.

L’evento è aperto al pubblico e , a suo supporto , sarà possibile acquistare il libro “Voci dall’anima” a cura dell’associazione Impegno Donna. Il ricavato andrà in beneficenza per sostenere le vittime di violenza di genere in quanto questa iniziativa intende non solo raccogliere fondi, ma anche sensibilizzare il pubblico attraverso la lettura di storie e testimonianze che mettono in luce l’importanza della lotta contro la violenza che passa innanzitutto dalla prevenzione.

La Bellezza Oltre gli Stereotipi” non sarà solo una sfilata di moda, ma un vero e proprio manifesto per un cambiamento culturale. Sarà un invito a riconsiderare il ruolo di ognuno di noi nella promozione di una società più equa e inclusiva. La moda, in questo contesto, è uno strumento potente per sfidare le convenzioni e creare nuovi paradigmi di bellezza.

Due esperti forniranno preziosi approfondimenti sul significato della sfilata. Daniela Poggiolini, esperta in PNLt e comunicazione non verbale e Sergio Caruso, criminologo ed esperto in materia di prevenzione.

Il loro contributo servirà a far comprendere come gli stereotipi di genere possano contribuire alla violenza di genere, promuovendo idee rigide e limitanti su cosa significhi essere uomini o donne. “La bellezza oltre gli stereotipi” è un passo importante verso la decostruzione di questi stereotipi, offrendo modelli alternativi di bellezza e forza” continua la promotrice Lorena Abazia.

La Prevenzione passa anche attraverso la rappresentazione e promuovere una rappresentazione diversificata e inclusiva della bellezza può aiutare a prevenire la violenza di genere e il pubblico può iniziare a riconoscere il valore intrinseco di tutti gli individui, indipendentemente dai loro tratti.

La partecipazione di Aldo Farinola rappresenterà un momento di grande impatto emotivo e simbolico. Attraverso la sua storia, l’evento coniuga moda e messaggi sociali, dimostrando come la bellezza possa davvero andare oltre gli stereotipi e diventare un potente strumento di cambiamento e speranza.

“La bellezza oltre gli stereotipi” non è solo una sfilata di moda, ma un movimento culturale che mira a ridefinire i canoni di bellezza e promuovere l’inclusività. Grazie agli interventi di esperti come la Poggiolini e Caruso, insieme ad Aldo Farinola, Tiziana Mancini, Carmela Luciani, l’evento offre un potente messaggio di speranza e cambiamento. La vendita di libri in beneficenza aggiunge un ulteriore livello di impegno sociale, contribuendo a sostenere le vittime di violenza di genere e a sensibilizzare il pubblico su questa importante causa”. Di questo ne è convinta anche la prof Rina Capobianco che ha accettato entusiasta di collaborare alla riuscita dell’evento con la sua associazione Azzurro Donna-Castelluccio dei Sauri di cui è coordinatrice cittadina.