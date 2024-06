È la sanità uno dei temi più sentiti dai manfredoniani. Il candidato del centrodestra al ballottaggio, Ugo Galli spiega: “Una sanità accessibile e di alta qualità è fondamentale. Pertanto, ci impegniamo a richiedere il potenziamento delle strutture sanitarie locali, interfacciandoci proattivamente con gli enti competenti per garantire che le esigenze in tema di salute siano soddisfatte”.

Poi annuncia: “Ci adopereremo favorendo il coinvolgimento delle amministrazioni comunali prossime a Manfredonia per l’ampliamento dell’offerta pubblica sanitaria, concentrando l’attenzione in particolare sulla struttura ospedaliera di base ‘San Camillo De Lellis’, anche sollecitando i competenti organi regionali e sanitari per l’assunzione di personale medico qualificato, in maniera da potenziare la struttura riabilitativa. Solleciteremo la costituzione di una struttura complessa, dedicata all’anestesia ed alla rianimazione, irrinunciabile per riqualificare il presidio pubblico cittadino e garantire il pieno funzionamento delle strutture chirurgiche e ortopediche”.

E conclude: “Assumeremo azioni volte alla semplificazione dei servizi di medicina territoriale, rendendo l’accesso alle cure mediche di base più rapido e meno complesso, conformemente ai testi normativi statali in itinere appena varati”.