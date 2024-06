La vicesindaca di Cerignola, Maria Dibisceglia ha annunciato che entrambi gli asili nido comunali rimarranno aperti per tutto il mese di luglio, durante un incontro con i genitori fortemente voluto dall’assessora al Welfare.

La decisione, presa in risposta alle numerose richieste pervenute, testimonia l’impegno dell’amministrazione nel supportare i genitori nella conciliazione tra vita familiare e lavorativa, garantendo al contempo un servizio educativo di qualità per i più piccoli.

In particolare, per l’asilo nido “Rossella Rinaldi” è stata prorogata la convenzione in scadenza il 30 giugno, assicurando così la continuità del servizio per tutto il mese di luglio.

L’assessora ha sottolineato, inoltre, l’attenzione dedicata all’asilo “Rossella Rinaldi”, per il quale, grazie all’intervento di fondi dell’ambito sociale di Cerignola, si è riusciti a scongiurare la chiusura per un intero anno, inizialmente prevista a causa di problematiche burocratiche.

“Questo è il significato più tangibile e concreto di sostegno alle famiglie: per noi significa permettere di accedere ad un’istruzione di qualità; significa garantire sicurezza, serenità e stabilità a moltissime famiglie. Siamo felici che i numeri continuino a crescere, significa che i servizi funzionano e che le famiglie cerignolane hanno bisogno di strutture in cui far crescere i loro figli, con costi sostenibili e personale educativo qualificato.” Il commento dell’assessora Dibisceglia.