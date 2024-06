Èufficiale: tutti i Direttori Generali delle ASL pugliesi sono decaduti dall’incarico a causa del superamento della spesa farmaceutica diretta per l’anno 2023. La delibera della Giunta regionale, approvata lunedì scorso, ha confermato lo sforamento complessivo di ben 191.394.450 euro rispetto al tetto massimo di 687.706.916 euro.

La situazione più critica riguarda l’ASL Bari, con uno scostamento di quasi 60 milioni di euro, seguita da Lecce (39 milioni) e Taranto (29 milioni). Fanno eccezione il Policlinico di Bari e la ASL di Brindisi, i cui dirigenti non sono decaduti in quanto non in carica per l’intero anno 2023.

La conseguenza diretta di questa situazione è la nullità di tutti gli atti adottati dai Direttori Generali a partire dal 18 giugno 2023. Per questo motivo, i Consiglieri regionali di Azione, Fabiano Amati, Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, invitano il Presidente Emiliano a nominare immediatamente i commissari per evitare che le ASL rimangano senza guida.

“Riteniamo inaccettabile che i vertici delle ASL abbiano agito con tale disprezzo per le regole e per le risorse pubbliche”,dichiarano i Consiglieri. “È necessario fare chiarezza e ripristinare la legalità al più presto, tutelando i cittadini pugliesi e il diritto a una sanità efficiente e trasparente”.

Di seguito, il dettaglio dello sforamento per ogni ASL: