“L’Unione di Centro, in occasione del turno di ballottaggio della città di Manfredonia, in armonia con i principi fondanti della coalizione di centrodestra e in continuità con i valori dell’area liberal democratica del nostro Paese, intende sostenere al ballottaggio di domenica e lunedì prossimi l’avvocato Ugo Galli. Sosterremo Galli con lealtà e convinzione, certi di aver compiuto una scelta coerente e propedeutica alla costruzione di un nuovo centrodestra più forte e radicato”. Con questa breve nota, l’Udc ha dichiarato il proprio sostegno al candidato del centrodestra in vista del ballottaggio di domenica e lunedì prossimi a Manfredonia. Rivale di Galli è il candidato del centrosinistra, Domenico La Marca.