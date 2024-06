Nella mattinata del 16 giugno, operatori della Polizia Locale di Foggia in assetto S.A.D. hanno effettuato frequenti controlli nella zona del cimitero cittadino. In via Sprecacenere, all’altezza dell’ingresso laterale del cimitero, gli agenti hanno accertato la presenza di un parcheggiatore abusivo che è stato poi sanzionato ai sensi dell’Art. 7/15bis CdS. Per lui è scattato l’ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore così come disposto dalla L. 48/2017 (Daspo Urbano).

Sempre in via Sprecacenere, altezza SS/673, gli agenti hanno riscontrato la presenza di una donna intenta ad occupare suolo pubblico con una sedia per svolgere attività di meretricio. È stata quindi sanzionata ai sensi dell’art. 20/1° e 4° (occupazione di suolo pubblico) e le è stato impartito un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore così come disposto dalla L. 48/2017 (Daspo Urbano). Da successivi controlli, gli operatori di Polizia Locale hanno accertato che la donna non aveva ottemperato all’ordine di allontanamento e, pertanto, le è stata contestata la recidiva.