Ieri in consiglio comunale, “l’amministrazione Episcopo ha gettato la maschera e ha mostrato il vero volto ai cittadini foggiani. Un volto fatto di orgoglio politico, di presunzione e ostacolo allo sviluppo della città”. Lo riporta un comunicato di Fratelli d’Italia Foggia.

“La mozione ‘Sportello Europa’ proposta sin da febbraio dalla consigliera Concetta Soragnese (FdI), la cui discussione è stata rinviata più volte – scrivono ancora dal partito meloniano -, ha trovato il suo epilogo nella bocciatura in Consiglio ed anzi nel bel mezzo della discussione durata più di due ore, l’assessora alle Politiche Europee ed Internazionali Amatore (qui la posizione dell’assessora), ne ha chiesto il ritiro della mozione stessa, invito che giustamente non è stato accolto dalla stessa Soragnese che ha voluto mettere l’amministrazione dinanzi alle proprie responsabilità”.

Per FdI “una pagina amara per il nostro territorio, che ha visto bocciata un’opportunità di creare ad hoc uno sportello ‘in house’ al Comune, al fine di intercettare bandi e finanziamenti europei rivolti ai cittadini, a chi vuol fare impresa e all’amministrazione per finanziare opere e iniziative per la città. La mozione, oltre allo sportello conteneva anche la proposta di permettere al Comune di Foggia di partecipare al progetto pilota della Commissione Europea denominato, ‘Costruire l’Europa attraverso gli amministratori locali’, cioè costruire una rete europea di rappresentanti eletti a livello locale in tutti gli stati membri, con l’obiettivo di far conoscere l’Europa sul territorio e le opportunità che essa offre. Uno sportello a costo zero per l’amministrazione, in quanto sarebbe stato impiegato personale interno già formato in Europrogettazione”.

Sulla questione insorgono gli esponenti meloniani. “Pur di non accettare una linea di indirizzo degli avversari politici, la Sindaca Episcopo e i suoi assessori dicono “no” alle occasioni di valorizzazione della nostra città e al monitoraggio di progettualità che potrebbero essere utili a tutti in modo trasversale. È paradossale questa bocciatura, a pochi giorni dal grande eco delle elezioni per il Parlamento Europeo che loro stessi hanno rimarcato. Abbiamo ricevuto un rifiuto da un punto di vista istituzionale, oltre che politico. Tutto questo ha un peso. La Giunta Episcopo è incommentabile”, così l’onorevole Giandonato La Salandra (FdI).

“Per cosa siamo stati chiamati in Consiglio Comunale? Esistono idee e proposte della Giunta Episcopo o solo passerelle?” dichiara Soragnese che incalza: “È palese che quando non si tratta di votare atti inderogabili come il bilancio o altri documenti tassativi, la maggioranza non fa altro che bloccare la minoranza sulle nostre idee in modo da farne copia ed incolla e prendersene i meriti, visto che palesano di mancanza di iniziativa e capacità di amministrazione. In tutto questo, ho messo al servizio dell’amministrazione in un’ottica di collaborazione la mia esperienza pluriennale prima al Parlamento Europeo e poi lavorativa in Europrogettazione. Ma la competenza se non compresa non viene apprezzata anzi per alcuni è una minaccia”.

Anche il commissario cittadino di Fratelli d’Italia Mario Giampietro sostiene e solidarizza con la consigliera Soragnese, e attacca l’amministrazione: “L’esperienza pluriennale europea della consigliera Soragnese, al servizio della città e dell’amministrazione è stata messa da parte nel momento in cui si è mostrato un gap di competenza, con il rischio che l’amministrazione Episcopo non sarebbe riuscita a prendersi i meriti dell’iniziativa. Da qui la oliata tecnica dell’ostruzionismo o peggio del copia incolla. L’amministrazione Episcopo, ostacola lo sviluppo della città tenendola in ostaggio per puro orgoglio politico e i cittadini che non sono stupidi giudicheranno l’operato di quest’amministrazione fatta solo di slogan e di fumo negli occhi”.