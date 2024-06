“Una maggioranza senza una meta, senza una rotta e che naviga a vista boccia proposte che servono alla città”. Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia, Raffaele Di Mauro, che spiega: ““Oggi, in Consiglio comunale, è stata bocciata la proposta presentata dal centrodestra riguardante lo ‘sportello per l’Europa’, uno strumento proposto dalla nostra coalizione e per il quale ringrazio la consigliera Soragnese per l’impegno profuso sul tema. Uno strumento per monitorare bandi e finanziamenti europei intercettabili ad ogni livello. Uno strumento utile alla Pubblica Amministrazione ma anche al singolo cittadino, ai foggiani. Ma – evidenzia Di Mauro – evidentemente al centrosinistra interessano le patenti di paternità e, dunque, non interessa affatto che una proposta possa essere utile per la città, interessa solo che quella proposta sia partorita entro il perimetro del centrosinistra. Un modo di gestire la cosa pubblica che non ci piace affatto e che dimostra tutta l’insipienza di un centrosinistra che si sta contraddistinguendo per dilettantismo politico e per inattività. Saper intercettare fondi europei nell’epoca della grande opportunità fornita dal Pnrr dovrebbe essere un dovere di qualsiasi buon amministratore. A Foggia, invece, si vuole evidentemente dormire sugli allori di un bilancio risanato proprio negli anni in cui governava il centrodestra. Un bilancio disastrato da quello stesso centrosinistra che oggi è tornato a disamministrare il Comune”, conclude Di Mauro.