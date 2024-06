Un giovane di 29 anni, originario di Trani ma residente ad Andria, ha perso la vita questa sera in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Lavello a Canosa di Puglia, all’altezza della frazione di Loconia.

Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata più volte finendo fuori strada. Sbalzato fuori dall’abitacolo a causa del violento impatto, il 29enne ha perso la vita sul colpo.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per stabilire la dinamica dell’incidente.

La notizia ha sconvolto la comunità di Trani e Andria, dove il giovane era conosciuto e ben voluto. I familiari e gli amici si stringono in un doloroso abbraccio in questo momento di profondo cordoglio.

Ancora una volta, la strada si macchia di sangue, strappando alla vita un giovane troppo presto. Un monito per tutti a guidare con prudenza e responsabilità, per evitare che simili tragedie si ripetano.