“Il giovane portiere foggiano della nazionale di calcio under 17, laureatasi campione d’Europa la scorsa settimana, Alessandro Nunziante è un esempio di come i giovani di questa città possono, con impegno e dedizione, ambire a proporsi come modelli positivi utili a far superare preconcetti sulla nostra comunità. Con lui, così come con gli altri positivi riscontri che vengono da altri giovani atleti della città, Foggia potrà dare una nuova immagine di sé in Italia”.

La Commissione cultura del Comune con queste parole ha reso omaggio al giovane portiere della nazionale giovanile di calcio e ha voluto evidenziare gli aspetti positivi e il contributo che molti giovani atleti stanno dando all’impegno della comunità cittadina per superare i pregiudizi negativi che troppo spesso vengono associati al nome di Foggia. “Un superamento che deve impegnare tutti e che deve accompagnarsi ad un’azione comune, al di là delle divisioni e dei ruoli di ciascuno”.