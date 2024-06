A Manfredonia tutto secondo previsioni per i candidati sindaco, un po’ meno per quel che riguarda i voti di preferenza. Il Pd torna ad essere il primo partito in assoluto, spodestando dal trono Forza Italia, che nonostante la forza del parlamentare Giandiego Gatta, è scivolato al settimo posto. Dietro ai dem (15,01%) si piazzano Manfredonia Progetto Popolare (8,89%), Molo 21 (7,86%), Con Manfredonia (7,34%) e Strada Facendo (6,96%). Il Movimento 5 Stelle che ha sostenuto Antonio Tasso è sceso al sesto posto con il 6,47%.

Maria Rita Valentino del Pd con 662 consensi è la lady preferenze, seguita da Michele Iacoviello della lista Molo 21 con 650 preferenze e Francesco Schiavone di Progetto Popolare 619. Libero Palumbo con 425 voti è il più suffragato della coalizione di Ugo Galli. Nella lista Con, exploit di Maria D’Ambrosio con 497 preferenze seguita dall’ex consigliera comunale, Maria Teresa Valente a quota 482. Sempre nel Pd, ottimo risultato di Matteo Gentile con 540 preferenze, secondo in lista dietro Valentino. In Strada Facendo, la lista dell’ex sindaco Rotice, Giovanni Sventurato porta a casa 371 preferenze davanti a Michele Paglione a 319.

Con 208 voti il generale Giuseppe Marasco è stato il più suffragato di Fratelli d’Italia, partito che a Manfredonia non è andato oltre il 3%, in netta controtendenza rispetto al resto d’Italia. Tutti i candidati sindaco hanno preso più voti rispetto alle rispettive coalizioni, ad eccezione di La Marca che ha ottenuto meno. (Qui tutti i dati)