Tempi supplementari anche a San Giovanni Rotondo dove a contendersi lo scranno più alto saranno Filippo Barbano del Movimento 5 Stelle più alcune civiche e il sindaco uscente, il dem Michele Crisetti. Barbano ha ottenuto 5609 voti contro i 5505 di Crisetti. Solo 4072 preferenze per la candidata della destra, Floriana Natale.

“Era la nostra aspirazione arrivare al ballottaggio – ha detto Barbano -, siamo contenti e continueremo a lavorare per tagliare il traguardo. Ci fosse stato il campo largo avremmo vinto a mani basse ma non poteva mai esserci, non tanto per il Pd ma per quelle persone che a San Giovanni lo rappresentano. Apparentamenti? Assolutamente no. Effetto Conte? Indubbiamente, il presidente è con noi”. Meno felice ma fiducioso Michele Crisetti. “Sarà una bella sfida tra due contendenti che evidentemente i cittadini di San Giovanni hanno scelto. In questi ulteriori quindici giorni di campagna continuerà ad illustrare i contenuti del nostro programma nel segno della continuità, senza nessun apparentamento”.