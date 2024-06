Un tragico incidente stradale ha portato via alla vita di Vincenzo De Nittis, 35 anni, conosciuto e benvoluto da entrambe le comunità di Peschici e Vieste. Il sinistro si è verificato ieri mattina, 10 giugno, lungo la SP 38 che collega Apricena a San Nazario. Vincenzo, in sella alla sua moto, si è scontrato violentemente con un’auto, non lasciando scampo ai soccorsi. Gravemente ferita la sua compagna, Sara, che viaggiava con lui, trasportata in elicottero al Policlinico Riuniti di Foggia dove ha subito un intervento chirurgico. La notizia ha sconvolto entrambe le comunità, dove Vincenzo era molto conosciuto e apprezzato. Gargano Tv ha ricostruito il profilo del ragazzo. Era figlio di Fernando De Nittis, titolare della nota rivendita di tabacchi a Peschici – la stessa dove nel 1999 ci fu la vincita milionaria al Superenalotto -, e di Ezia Delli Muti, originaria di Vieste e sorella dell’agente di Polizia Locale Virginio Delli Muti. Vincenzo aveva trascorso i primi due anni di liceo a Vieste, dove aveva molti amici e frequentava assiduamente il campo di padel del centro sportivo Star. Era un ragazzo solare, amante della natura e dei viaggi, che girava il Gargano in moto ed era un appassionato di fotografia. Lascia un bambino piccolo, Edoardo.

Lutto cittadino a Peschici

L’intera comunità di Peschici si è stretta attorno al dolore della famiglia. Il sindaco, Luigi D’Arenzo, ha proclamato il lutto cittadino per oggi e domani. “La nostra comunità è profondamente scossa da questa perdita improvvisa e dolorosa”, ha dichiarato il primo cittadino. “In questo momento di grande dolore, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità. Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza e sostegno. Ci uniamo inoltre in un augurio di pronta guarigione per la compagna, attualmente ricoverata in ospedale. Siamo fiduciosi che la sua forza e il supporto di tutti noi possano aiutarla a superare questo momento difficile.”

Cordoglio anche a Vieste

Anche a Vieste il cordoglio per la scomparsa di Vincenzo è profondo. Il sindaco, Giuseppe Nobiletti, ha espresso il proprio dolore e vicinanza alla famiglia: “A nome dell’intera comunità di Vieste, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia De Nittis per la tragica scomparsa di Vincenzo. Un ragazzo solare e pieno di vita, strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari. Ci stringiamo al dolore di Peschici e di tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano”.

I funerali si terranno domani, 12 giugno, alle 16:30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio di Padova a Peschici.