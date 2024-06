Il risultato elettorale ha scosso il Movimento 5 stelle, rimasto sotto la soglia simbolica del 10 per cento nelle urne europee. Il leader Giuseppe Conte ha già avviato il confronto interno nelle prime ore dopo il consolidamento del dato elettorale negativo. Dagli ambienti dell’ex premier è filtrata l’intenzione a “non far finta di nulla” ma anche l’intenzione di non affrettare “scenari apocalittici”, che tradotto significa che per ora il presidente M5S non pensa affatto a dimissioni nell’immediato. Nella seconda parte della giornata è attesa una riunione più formale con i parlamentari e i dirigenti del M5S, anche se le fonti pentastellate dicono che non è ancora certo che si tratti di una assemblea congiunta con il plenum dei gruppi dei deputati e senatori stellati o se sarà più limitata ai direttivi dei gruppi e ai vertici dell’organizzazione del Movimento.

Stando a “Il Fatto Quotidiano”, Giuseppe Conte starebbe cercando “una exit strategy” e valuterebbe persino l’addio. Possibile sostituta l’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino. “Il Pd ha più che doppiato i pentastellati che arrancano soprattutto al Nord. E in Europa manderanno appena otto eletti, a fronte dei 14 del 2019”, si legge.