Francesco Di Feo è il nuovo sindaco di Trinitapoli. Vince la tornata elettorale con un testa a testa serrato contro Anna Maria Tarantino, candidata sostenuta da PD e Movimento 5 Stelle. Una vittoria sofferta per Di Feo, già sindaco per due mandati in passato, che ha ottenuto il 35,99% delle preferenze (2.920 voti) contro il 34,19% di Tarantino (2.774 voti). Al terzo posto Emanuele Losapio con il 29,82% (2.419 voti). Un clima di grande tensione ha accompagnato lo spoglio, con i voti che oscillavano da un candidato all’altro. Alla fine,ha prevalso l’esperienza di Di Feo, che si è subito impegnato a riunire una città “divisa in tre”. Tanti i punti da affrontare, dopo due anni di commissariamento per presunti condizionamenti mafiosi. Di Feo ha promesso di restituire a Trinitapoli un’immagine di legalità e di lavorare per un futuro migliore per la comunità.

Massimo Colia è stato riconfermato sindaco a Stornarella con il 53,21% dei voti, battendo per 70 voti Pasquale Fiorilli, che si è fermato a 1546 voti. Per lui un terzo mandato all’insegna della continuità e del futuro, con l’obiettivo di rafforzare il piccolo comune pugliese.