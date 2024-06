Dopo Guerino De Luca a Castelnuovo della Daunia, anche Graziano Coscia a Carlantino è stato riconfermato sindaco con 91 voti di vantaggio sullo sfidante Vito Guerrera. Verso una sorprendente vittoria Francesco Caserta a Troia. Il candidato civico (vicino al gruppo del presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti) ha spodestato Leonardo Cavalieri del centrosinistra che sperava nel terzo mandato consecutivo.

A Deliceto, Pasquale Bizzarro (centrosinistra) a pochi passi dal trionfo su Ciccio D’Emilio (centrodestra). In bilico il risultato di Biccari dove è in corso un acceso testa a testa tra Costantino Soccio (centrosinistra) e Antonio Beatrice (centrodestra). Annalisa Lisci è la nuova sindaca delle Isole Tremiti: ha battuto Roberto Calabrese, nipote del compianto ex sindaco Pinuccio Calabrese. Ad Apricena, Antonio Potenza (centrodestra) si appresta ad essere riconfermato con circa il 60% dei consensi. A Celle San Vito, il comune più piccolo della Puglia, confermata sindaca Palma Maria Giannini con 74 voti e il 67,89% delle preferenze. Infine a Volturara Appula riconfermato Enzo Zibisco.