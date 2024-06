Con le urne ancora aperte in provincia di Foggia abbiamo già il primo sindaco eletto. Si tratta di Guerino De Luca, unico candidato sindaco alle amministrative di Castelnuovo della Daunia. De Luca, sindaco uscente del paese dei Monti Dauni con la sua lista “Progettiamo Insieme Castelnuovo” può già festeggiare per la sua rielezione in quanto dove c’è un solo candidato sindaco basta raggiungere il quorum del 40% dei votanti. E a Castelnuovo alle 19 gli aventi diritto avevano superato il 60%. Quindi consultazione convalidata con la rilevazione dell’affluenza delle 19.