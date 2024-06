Ippocampo, il villaggio turistico a sud di Manfredonia, sempre più nel degrado e nell’abbandono. Ignoti hanno incendiato i cassonetti dei rifiuti posizionati all’ingresso del popoloso villaggio causando ulteriori disagi agli abitanti e ai turisti. E monta la protesta. “Solita storia – ci raccontano -, abbandonati come i rifiuti che non vengono raccolti da giorni. Su sei cassonetti ne funzionano solo due. Siamo stanchi di questa situazione che il Comune di Manfredonia da sempre non vuol risolvere”.