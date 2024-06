Per le Europee l’affluenza è stata inferiore al 50% segnando un record storico negativo. Il dato in Italia e all’estero è al 48,21% (nel 2019 fu del 54,5%). Considerando solo l’affluenza in Italia la percentuale è del 49,69%.

Ecco invece i dati dell’affluenza alle Comunali nei quattro centri del Foggiano, sopra i 15mila abitanti, dove si decide il sindaco: a Manfredonia affluenza al 58,24% contro il 61,12% delle precedenti elezioni. A San Severo 61,87% contro il 64,14% delle scorse comunali. A San Giovanni Rotondo 64,82%, di poco superiore al 64,12% precedente. Infine, a Torremaggiore 69,63% contro 70,10% dell’ultima volta.

Grande attesa a Bari dove ha votato il 58,73% degli aventi diritto e a Lecce dove l’affluenza è stata del 69,82% (70,04% precedente).