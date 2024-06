“Tutte le mie forze saranno adesso ancora più concentrate sul lavoro da fare in Consiglio comunale nell’interesse di Foggia e nutrendo un forte senso di responsabilità nei confronti dei miei concittadini che mi hanno onorato con il loro consenso nelle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre scorsi”. Lo ha detto il consigliere comunale Benedetto Buenza, commentando la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia pubblicata ieri, martedì 5 giugno, in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso elettorale proposto da un altro candidato e “comunque infondato, nella misura in cui, all’esito della verificazione disposta, è emerso che il controinteressato risulta comunque eletto, in base all’effettuato riconteggio delle schede”, come scrivono i giudici in relazione ai voti attribuiti a Buenza.

“Come ho sempre ribadito mantengo saldi i miei principi e i miei ideali come faro di orientamento nella mia pratica politica, fortemente radicata nel sociale e sempre attenta ai bisogni che si agitano nella comunità cittadina”, ha rimarcato Buenza, aggiungendo i ringraziamenti “agli avvocati Giuseppe Mescia e Gianluca Ursitti, che hanno seguito con grande professionalità e umanità questa parentesi legale conclusasi positivamente”.