La pace non conosce confini e i colori dell’arcobaleno con la forte richiesta di pace sono stati portati in corteo a Monteleone di Puglia da centinaia di ragazzi delle scuole di Accadia, Deliceto, Sant’Agata di Puglia, Anzano e Monteleone. Con studenti e docenti, tantissimi uomini e donne provenienti da varie parti del mondo. “Un segno tangibile per chiedere la pace in tutto il mondo”.

Con i sindaci dei vari comuni interessati, a guidare il corteo, l’arcivescovo di Foggia-Bovino, Giorgio Ferretti. “È bello vedere tutti questi ragazzi partecipare alla marcia, soprattutto i tanti stranieri che da oogi chiameremo i nuovi italiani. Ed è bello che una comunità come quella di Monteleone sia diventata accogliente ed inclusiva. I bambini salveranno il mondo”.