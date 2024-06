Quando il calcio riesce a fare sistema, a unire due cittadine turistiche come Peschici e Vieste, storiche rivali fino ai tempi dei campanili. Un esempio da imitare. Stiamo parlando dell’unione tra Atletico Peschici e Atletico Vieste, due società militanti nel campionato di Prima Categoria Pugliese.

Francesco Mongelluzzi sarà il presidente della nuova realtà sportiva, che punterà a valorizzare, nel tempo, i giovani calciatori del territorio e l’immagine del Gargano, veicolandone il brand anche attraverso lo sport.

“Con gli amici di Vieste – ha detto Mongelluzzi – abbiamo condiviso l’idea, già qualche anno fa, e oggi finalmente abbiamo convenuto che questa fosse l’unica strada possibile per realizzare un nuovo e più grande successo sportivo. Confidiamo nell’entusiasmo e nella passione che ci contraddistinguono per superare le insidie che certamente non mancheranno lungo il cammino”.

“Saremo garganici sotto ogni aspetto – gli fa da eco Pasquale Tantimonaco, vice presidente dell’Atletico Gargano – a cominciare dalla squadra, che sarà composta esclusivamente da giovani calciatori del territorio, fino alla dirigenza, passando persino per lo staff tecnico”.

“L’idea di una comunità sportiva allargata, in cui condividere cultura e tradizioni salde e ben radicate al territorio garganico, per sviluppare un fortissimo senso di riconoscimento ed appartenenza, mi stuzzicava già da qualche tempo. Francesco Sollitto sarà l’allenatore dell’Atletico Gargano.

“La scelta dell’allenatore è stata dettata dall’idea di calcio che vogliamo portare avanti. Sollitto per noi – precisa il ds Matteo Mastromatteo – non è una prima scelta, ma il fondamento di un progetto tecnico serio ed ambizioso”.

“Ringrazio la nuova società – aggiunge Sollitto – e tutto il suo direttivo, per avermi voluto fortemente alla guida tecnica della prima squadra. Ho tanta determinazione e voglia di fare bene. Sono consapevole dell’impegno importante che ho preso e sono contento di essere stato scelto. Sono altresì consapevole delle difficoltà che ci saranno, ma sono abituato ad affrontare sfide di questo tipo”.

“La fusione tra l’Atletico Peschici e l’Atletico Vieste nel progetto territoriale Atletico Gargano rappresenta un importante passo in avanti per il calcio locale. Questa unione permetterà di valorizzare il talento dei giovani calciatori del Gargano, creando un team forte e competitivo. Insieme, lavoreremo per portare avanti la tradizione calcistica della nostra regione e per portare successo ed emozioni ai nostri tifosi. Siamo entusiasti di questa nuova avventura e pronti a raggiungere traguardi importanti insieme” chiosa Dario Carlino, direttore generale della nuova compagine.

A comporre il nuovo direttivo societario dell’Atletico Gargano ci saranno anche Vincenzo Borgia (Responsabile Tecnico) e Rocco Acerra (Tesoriere), in attesa di definire l’organigramma con il nuovo Segretario sportivo e le altre figure strategiche, che costituiranno l’anima fondatrice di questo nuovo ed entusiasmante progetto sociale e sportivo.