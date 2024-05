31 maggio è stata una data importante per il Gino Lisa grazie alla riattivazione del volo Foggia-Torino. È partita oggi alle 13 la rotta dopo la precedente chiusura avvenuta nei mesi scorsi. È cambiata anche la rotazione su Bergamo, che passa adesso al venerdì mattina e domenica sera. E diventano 6 voli in totale il venerdì tra andata e ritorno (Bergamo la mattina, Torino il pomeriggio e Malpensa la sera).

Questa mattina il volo per Torino ha avuto un primo successo con numerosi passeggeri che viaggiano verso il capoluogo piemontese per lavoro o per motivi familiari e che senza la tratta foggiana dovrebbero optare per un volo da Bari.

Lo scalo di Foggia viene scelto anche dalle comitive business dirette nel nord barese, come accaduto questa mattina per una squadra di atletica per i Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera Fisdir del Cozzoli di Molfetta i prossimi sabato 1 e domenica 2 giugno, dove sono previste circa 40 società, da Nord a Sud, isole comprese per un totale di circa 250 atleti che si sfideranno per conquistare il titolo nazionale Fisdir.