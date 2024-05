19 spettacoli, 5061 spettatori, 133 abbonamenti full a 12 recite, 53 abbonamenti light a 8 spettacoli, 4 abbonamenti università a 6 spettacoli per un totale di 190 abbonamenti. E’ il report della stagione appena conclusa della Bottega degli Apocrifi al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia. 7 sold-out, non tutti legati ai nomi più popolari del cartellone, ma anche le produzioni a firma Apocrifi presenti in stagione: “Pace” – la produzione di comunità che ha visto in scena un coro di 181 cittadini e ha richiesto oltre la doppia replica prevista una replica aggiuntiva – e “Nutcracker Orchestra”, coprodotto con l’orchestra ICO Suoni del Sud. Accanto agli spettacoli di Prosa, “Futura” comprendeva le due rassegne in matinée per le Scuole e in domenicale per le famiglie, curate e sostenute esclusivamente dagli Apocrifi, che hanno ampliato l’offerta culturale cittadina con la programmazione di 11 compagnie provenienti da tutta Italia, 13 titoli e 27 recite, portando a 8096 gli ingressi totali della stagione.

“Ognuno di questi numeri è il frutto di relazioni: con le scuole, con le associazioni del territorio, con le parrocchie e, sempre di più, con i singoli cittadini”, hanno dichiarato Stefania Marrone e Cosimo Severo. “Ognuno di quei numeri costituisce un patto – di durata più o meno lunga, di intensità più o meno lunga – tra i cittadini di ogni età e il loro teatro. In questa provincia c’è un teatro cittadino che è incubatore di ricerca artistica permanente: produzione, formazione, programmazione, accoglienza di artisti da tutta Italia”

In una provincia a cui la classifica sulla qualità della vita del Sole Ventiquattrore continua a regalare le ultime posizioni, c’è un teatro cittadino a vocazione nazionale che è presidio di ricerca artistica permanente. “Non vi abbiamo invitato per raccontarvi di un miracolo; vi abbiamo chiesto di venire qui stasera per aiutarci a trasformare quello che ha l’aspetto di un miracolo, cioè per natura un caso irripetibile, in una prassi, ovvero un processo analizzabile, criticabile, monitorabile, sostenibile e soprattutto, migliorabile”.