“Al mio comitato elettorale, ho ricevuto la visita di Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo sviluppo, le attività economiche e le politiche giovanili”. Lo rende noto il candidato del centrosinistra a Manfredonia, Domenico La Marca.

“Con Alessandro, e un gruppo di candidati di Con, abbiamo parlato delle tante occasioni di sviluppo economico che questa città può migliorare e intercettare nuovamente. Creare nuove economie, e fortificare quelle già presenti sul territorio, è il punto principale da cui ripartire. Non c’è benessere, legalità e felicità senza uno sviluppo che sia forte, aperto alle sfide del presente, legato alle ricchezze del proprio territorio”.

E aggiunge: “Manfredonia, sempre di più, dovrà interfacciarsi con la Regione Puglia che, in termini economici, aiuterà lo sviluppo e la nascita di nuove realtà produttive. I presupposti ci sono tutti. La Puglia, secondo i dati Istat dello scorso 3 maggio, ha visto crescere il suo Pil del 5%, un risultato che la porta ad essere la regione del Mezzogiorno che cresce di più e, a livello nazionale, la sesta in classifica. La nostra città non può più permettersi il lusso di essere un fanalino di coda. L’industria, i settori della pesca, dell’agricoltura e dell’agroalimentare, le industrie culturali e creative, le nuove attività imprenditoriali dei giovani dovranno essere sostenute fattivamente dall’amministrazione, che dovrà presentarsi quale alleato istituzionale forte sui tavoli regionali”.

Poi conclude: “L’assessore Delli Noci ha promesso che ci sarà accanto, spronando la città e auspicando una collaborazione istituzionale ferma dal lontano 2019. Il suo impegno, ci ha assicurato questo pomeriggio, sarà quello di lavorare assieme a noi affinché si possa ribaltare la classifica che vede la provincia di Foggia ultima per l’utilizzo degli avvisi regionali utili allo sviluppo economico del territorio. Solamente con una grande sinergia territoriale e politica, e con nuove idee e forza di determinazione, il tessuto economico di Manfredonia riuscirà a rifiorire. Questa è una delle mie sfide più grandi che dal 10 giugno in poi voglio provare a vincere per il bene della città”.