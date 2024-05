In una lettera, il patron del Foggia, Nicola Canonico ha tranquillizzato i tifosi annunciando che l’iscrizione al campionato è in fase di completamento.

Ecco la missiva dell’imprenditore:

“Cari tifosi rossoneri, il Calcio Foggia 1920 desidera rassicurarvi che l’iscrizione al campionato di Serie C per la stagione 2024-2025 è in fase di completamento. Stiamo lavorando intensamente, giorno dopo giorno, per finalizzare tutti i requisiti normativi e finanziari richiesti dalla Lega Pro.

Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco della città di Foggia, la dottoressa Aida Episcopo, all’assessore Lorenzo Frattarolo e all’assessore Domenico Di Molfetta per la loro preziosa partecipazione al processo di vendita delle quote del club. La loro dedizione e il loro impegno nei confronti del nostro club sono stati fondamentali, e senza il loro sostegno non saremmo riusciti a gestire questa importante fase.

Questo momento rappresenta un passo cruciale per il nostro amato club. Vogliamo tranquillizzare tutti i nostri sostenitori: stiamo mettendo in campo ogni sforzo per assicurarci che il Calcio Foggia 1920 partecipi al prossimo campionato, pronto a lottare e a dare il massimo in ogni partita.

Un sentito ringraziamento a tutti voi per il continuo supporto e la fiducia che riponete in noi. Siamo pronti ad affrontare questa nuova avventura insieme, con la passione e l’entusiasmo che ci hanno sempre contraddistinto. Forza Foggia! Con affetto e gratitudine, Nicola Canonico”.