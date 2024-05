Turisti nella propria città per far conoscere ai bambini delle scuole elementari ed ai loro genitori le origini di Foggia, allo scopo di renderli partecipi degli aspetti storico-culturali e dei monumenti della città nella quale vivono.

È questa l’idea all’origine delle uscite didattiche programmate dalle Scuole dell’Infanzia comunali “Don Milani”, “R. Tagore”, “A. Fresu” e “San Filippo Neri” che sono in programma tra la fine di maggio e sino a metà giugno.

Queste visite guidate di conoscenza delle origini della città rappresentano il momento conclusivo della progettualità educativo-didattica “Proteggiamo la nostra città …il rispetto parte da…me”, elaborata nel corso di questo anno scolastico dalle scuole comunali. Le due uscite didattiche saranno: conoscenza della nascita di Foggia: visita alla Cattedrale e percorso federiciano; conoscenza della Villa Comunale: personaggi, flora e fauna, il Museo delle carrozze e dei cavalli.

Ad accompagnare bambini, genitori e insegnanti in questo percorso di formazione e istruzione sarà Franca Palese, con l’obiettivo di trasmettere, non solo alle nuove generazioni, la consapevolezza della storia di Foggia.

Per l’assessore all’Istruzione e alla formazione del Comune di Foggia, Domenico Di Molfetta: “Questa iniziativa rientra in pieno nelle politiche di formazione che la nostra amministrazione ha in animo di sviluppare in questi anni. Le scuole comunali, più di tutte, devono far crescere nei cittadini, a cominciare da quelli di domani, il senso di comunità e di appartenenza alla città. Una consapevolezza che non può che svilupparsi a partire da una profonda conoscenza dei monumenti e delle tradizioni di una città ricca di storia come è Foggia”.