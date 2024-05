Con le lacrime agli occhi Damiano Gelsomino si congeda dalla presidenza della Camera di Commercio di Foggia. Oggi l’ultima sua conferenza stampa per illustrare il bilancio di mandato. Lascerà il testimone a Pino Di Carlo, espressione della Confcommercio da dove proviene lo stesso Gelsomino che resterà in carica fino al prossimo 6 giugno, poi via all’elezione del nuovo presidente.

“Ringrazio tutto il management camerale, insieme al quale abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, primo tra tutti l’aver scongiurato l’accorpamento della Camera di Commercio di Foggia a quella di Bari. Poi aver risanato i conti perché avevo ereditato un ente senza il pareggio di bilancio. Per me era impensabile, ci siamo riusciti, ed oggi lascio un ente sano, virtuoso per i risultati di gestione ottenuti. Lascio con animo sereno, pronto a riprendere i miei impegni associativi in Confcommercio e dedicarmi un po di più alle aziende del Gruppo di famiglia realizzato con sacrifici e con tanta passione assieme ai miei fratelli”.

Nel corso del quinquennio, nonostante gli anni della pandemia, la Camera di Commercio ha attivato una serie di misure per sostenere le imprese e contenere la cessazione di attività economiche. Importanti i dati relativi all’export, basti pensare che nel 2023 la Capitanata ha esportato merci per circa 690 milioni di euro. “Un lavoro in continuità con quanto iniziato dall’amministrazione precedente, con una riorganizzazione complessiva e con la razionalizzazione delle risorse disponibili. Ciò ha reso possibile sanare il disavanzo economico degli anni 2020/2021 e riversare sulla Capitanata risorse per oltre 11 milioni di euro (dal 2018 al 2023) tra bandi, voucher, contributi diretti alle imprese e attraverso progetti di promozione del territorio”.

Gelsomino si è soffermato sull’impegno della Camera per promuovere i principi della legalità, con l’adesione ad una serie di iniziative per la valorizzazione e la restituzione al mercato legale delle aziende confiscate alla criminalità organizzata. Infine il progetto di vendere all’Asl la sede di via Protano e tornare in via Dante. “Non l’avrei mai fatta una sede megagalattica come questa, speriamo che si arrivi quanto prima a venderla”.

Per il 6 giugno la Regione Puglia ha convocato l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente che, come detto, sarà l’imprenditore foggiano Pino Di Carlo.