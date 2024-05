Stamattina si è tenuto un incontro in videoconferenza con il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il ministro per gli Affari Europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, e il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in collegamento con tutti i prefetti d’Italia, in occasione dell’insediamento delle cabine di coordinamento istituite presso le singole prefetture, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n. 19/2024 per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal Pnrr in ambito provinciale.

Nell’occasione è stata sottolineata l’importanza del costante dialogo fra la Struttura di Missione Pnrr di Palazzo Chigi e le singole cabine di coordinamento territoriali, al fine di definire uniformemente sul territorio il piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi previsti dal Pnrr in ambito provinciale e, al contempo, garantire il puntuale avanzamento del piano di spesa nei termini stabiliti, attraverso il puntuale raccordo di tutti gli attori istituzionali coinvolti.

Al termine dell’incontro, il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, ha presieduto la prima riunione della cabina di coordinamento istituita presso la Prefettura di Foggia, alla quale hanno preso parte la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, il direttore generale dell’Ufficio Scolastico per la Puglia, Giuseppe Silipo, il vicepresidente di Anci Puglia, Noè Andreano, i rappresentanti del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura, del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Puglia, del Tribunale di Foggia, e i delegati della Provincia di Foggia.

Tutti gli enti coinvolti hanno illustrato lo stato di avanzamento dei progetti di propria competenza, assicurando l’utilizzazione delle risorse assegnate nei tempi stabiliti e formulando proposte intese ad una maggiore semplificazione delle procedure amministrative sul sistema Regis, proposte che costituiranno oggetto delle prossime riunioni del tavolo, che sarà aggiornato non appena diramate le Linee Guida nazionali che saranno adottate dalla Struttura di Missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.