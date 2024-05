I carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia, nell’ultimo periodo, hanno intensificato i servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nell’area garganica, in special modo nelle zone del borgo storico di Vieste difficilmente accessibili e raggiungibili solo a piedi, controllabili attraverso un sistema di “vedette” finalizzato ad eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Il bilancio complessivo delle attività condotte dai carabinieri è di 10 persone arrestate in flagranza di reato e 3 deferite in stato di libertà con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, nel corso di un controllo agli occupanti di un’autovettura, i militari della Tenenza di Vieste hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne del luogo trovato in possesso di 50 grammi di cocaina e denunciato due sue coetanei, entrambi passeggeri, per il possesso di materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente in dosi.

Sempre a Vieste, un 19enne sarebbe stato sorpreso dai carabinieri durante la vendita di hashish ad altri giovani della zona all’interno della propria abitazione, mentre un 20enne è stato bloccato dopo un tentativo di fuga per sottrarsi al controllo e trovato in possesso di numerose dosi di cocaina e hashish.

Altri due 20enni sono stati sorpresi mentre effettuavano attività di spaccio in pieno pomeriggio: il primo era incaricato a riscuotere il pagamento dello stupefacente, consegnato dal secondo pusher all’acquirente sul lato opposto della centralissima piazza del borgo ottocentesco di Vieste, dove sarebbero avvenuti gli scambi.

La Tenenza di Vieste ha inoltre proceduto a perquisizioni locali presso due abitazioni, traendo in arresto rispettivamente un 30enne del luogo accusato di aver occultato in camera da letto 50 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish, nonché un 25enne con precedenti specifici sorpreso a confezionare dosi di hashish all’interno di casa sua.

A Manfredonia, invece, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne del posto che, in un terreno adiacente alla propria abitazione, aveva occultato all’interno di due barattoli cocaina e hashish destinati allo spaccio, mentre un 22enne sottoposto agli arresti domiciliari è stato sorpreso a vendere hashish a due ragazzi minorenni. Infine, un altro 50enne del posto, nel corso di un mirato servizio, è stato arrestato poiché trovato con numerose dosi di cocaina pronte per essere cedute, mentre un 20enne è stato deferito in stato di libertà poiché, nel tentativo di eludere un controllo, aveva tentato di ingerire un pezzo di hashish del peso di circa 30 grammi.

Complessivamente, i carabinieri hanno sequestrato circa 800 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina e hashish, nonché segnalato alla locale Prefettura 28 assuntori.

“I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva”, precisano come di consueto i carabinieri in una nota.