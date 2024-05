Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale di Alfonso Zuccarino, il candidato sindaco di Apricena. A sostenere la sua candidatura nella città dell’Alto Tavoliere è arrivato il sindaco di bari e presidente di Anci, Antonio Decaro. “Orgogliosi di ospitare il sindaco dei sindaci Antonio Decaro. Decaro deve sapere che l’attuale amministrazione comunale di Apricena due mesi fa si è cancellata dall’associazione dei Comuni d’Europa, e deve sapere che nonostante tutto un loro candidato che il sindaco ha sempre sostenuto è candidato alle prossime Europee. Pensate che paradosso”.

Intanto cresce l’entusiasmo attorno al candidato della coalizione il Buon Paese, Alfonso Zuccarino. “La campagna va a gonfie vele, si percepisce la voglia di cambiamento ma guai a cullarci, mai mollare fino alla fine. Stiamo andando in tutte le case per presentarci come gente per bene, perchè lo siamo”.

“Alfonso è il sindaco giusto per Apricena. Spero davvero che possa vivere questa esperienza, più umana che politico-amministrativa. E lo dice chi il sindaco non lo voleva fare ma che dopo si è ritrovato a fare una bella esperienza umana, la più bella che abbia mai vissuto. Cercherò di portare la mia esperienza anche in Europa dove si decide tanto per le nostre comunità, anche in quelle del sud. Proverò a ridurre il divario territoriale tra nord e sud. Anche in provincia di Foggia ho fatto capire ai cittadini che se votano per gli esponenti del centrodestra, alla fine votano per i nazionalisti che strizzano l’occhio a personaggi come Orban. Intanto il governo Meloni con l’autonomia differenziata continua a togliere risorse per gestire le risorse che l’Europa ha investito”.

Ora in Europa ma tra due anni è pronto per tornare in Puglia? “Mi sto candidando per fare il parlamentare europeo, per rappresentare la mia gente del sud”. Sul palco a sostenere Zuccarino anche il vicepresidente della Puglia, Raffaele Piemontese. “Votare Alfonso Zuccarino per Apricena significa avere una comunità più coesa, innovativa e vogliosa di cambiamento. La svolta è vicina con Alfonso”.