Pesca in ambienti imprenditoriali e produttivi trasversali il candidato di Fratelli d’Italia Nicola Benedetto, secondo nel listino dopo la leader Giorgia Meloni.

Presenti per lui dal partito l’onorevole Giandonato La Salandra, la vicepresidente del Consiglio Concetta Soragnese e Bruno Longo con sua moglie Francesca.

Lucano, imprenditore di successo in più settori, dal distretto dell’alluminio fino alle acque minerali, editore de La Verità, è stato assessore regionale in Basilicata allo Sviluppo Economico e alle Infrastrutture.

In un noto ristorante foggiano nell’incontro organizzato per lui da Mario Santaniello e Vittorio Trigiani si è detto molto convinto dello strumento delle Zes, quali occasioni per la diminuzione della tassazione e per l’insediamento di nuove attività imprenditoriali al Sud.

Qualora fosse eletto in Parlamento Europeo ha già promesso che aprirà degli uffici in ogni regione del collegio per collegare i territori all’Europa. Nella sua visita in Puglia e in Capitanata cosa ha rinvenuto ha notato le eccellenze turistiche del paesaggio, ancora poco valorizzare in chiave luxury.

Netto sull’energia. “L’Italia deve diventare energeticamente autosufficiente per evitare che i grossi gruppi, Stellantis su tutti, delocalizzino per sempre a causa degli alti costi energetici”.