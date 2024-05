Martedì 28 maggio 2024, alle ore 10, presso la Casa Circondariale di Lucera, si terrà l’evento di chiusura dell’anno scolastico 2023/2024 del CPIA1 Foggia “David Sassoli”. L’iniziativa, intitolata “… Come rondini al guinzaglio”, sarà un’esperienza ricca di emozioni e di riflessioni sul valore della cultura, dell’istruzione e della gentilezza, con gli studenti ristretti protagonisti di performance musicali, teatrali e di poesia.

La manifestazione, fortemente voluta dalla direttrice del carcere Immacolata Mannarella e dalla dirigente scolastica Antonia Cavallone, è stata organizzata con dedizione e passione dal docente di musica e referente educativo Sergio Picucci, con la collaborazione dei colleghi Roberta Scarpiello, Francesca Marra, Francesca Russo, Giovanni Angione e Filippa Finardi. Il sostegno dell’area educativa, coordinata da Simona Salatto e degli operatori di polizia penitenziaria, guidati dal comandante Daniela Raffaella Occhionero, è stato fondamentale, così come il supporto dell’Ispettore superiore Pietro Bernardi e dell’assistente capo coordinatore Massimo Maiori.

L’iniziativa sarà arricchita dalle esibizioni musicali degli studenti, accompagnati dai musicisti professionisti Luciano Parisano alle chitarre, Renzo Picucci al basso e Alfredo Ricciardi alle percussioni. Il programma spazierà tra i grandi successi di artisti come Ultimo, Modà, Luca Barbarossa, Vasco Rossi e Biagio Antonacci, offrendo un’ampia varietà di generi e stili musicali.

“’… Come rondini al guinzaglio’ – sottolinea il docente Sergio Picucci – rappresenta il culmine di un anno di impegno e di crescita per gli studenti del CPIA1 Foggia. Sono orgoglioso del loro talento e della loro determinazione nel superare le sfide quotidiane. Questa giornata sarà un’occasione per celebrare il loro impegno e per riflettere insieme sul potere trasformativo della cultura e dell’istruzione”.

All’evento è stato invitato a partecipare anche il CSV Foggia, da tempo impegnato nella promozione del volontariato penitenziario.