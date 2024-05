La XVII edizione della “Festa del Volontariato” organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato di Foggia, con il patrocinio del Comune, è ormai alle porte. Sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 Piazza Giordano e Via Lanza si animeranno con oltre 60 realtà del Terzo Settore di Capitanata per una due giorni dedicata al tema “Insieme per il ben-essere sociale: il cambiamento possibile”.

Sabato 25 maggio: inaugurazione, riflessioni e animazioni

La giornata di sabato inizierà alle ore 10.00 con l’apertura degli stand e la cerimonia inaugurale. Alle 10.30, il Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Foggia presenterà “Io non rischio: la protezione civile come prevenzione tra i cittadini”. A seguire, alle 11.30, un dibattito sull’economia circolare, la sostenibilità sociale e il networking vedrà la partecipazione del Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli” OdV e di illustri ospiti.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, si terrà un confronto sul tema del volontariato e delle periferie con la presentazione del progetto “Scuole aperte partecipate”. Alle 18.00, l’AICS – Comitato Provinciale di Foggia discuterà di “Sport e Terzo Settore: cosa cambia con la riforma e quali opportunità in ambito europeo”. La giornata si concluderà con un approfondimento su “Comunità e coprogettazione per attivare energie positive”. Le danze popolari dell’Ass. Ethnos e un concerto del gruppo folklorico I Cantori di Civitate Aps allieteranno il pubblico in serata.

Domenica 26 maggio: convegni, musica e balli

Domenica gli stand apriranno alle ore 9.30, seguiti alle 10.00 dalla premiazione del concorso artistico “L’Arte per la Vita”. Alle 11.00, si discuterà di “Ben-essere in corsia: volontari in prima linea per la biblioteca ospedaliera”.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, un dibattito sull’urgenza della creazione di scuole di pace sarà seguito, alle 18.00, da una discussione sull’educazione politica a Foggia, con la testimonianza dell’Associazione Cercasi un fine. La giornata si concluderà con danze popolari, letture animate a cura di Auser Foggia e il concerto “In-Fusioni italiane. Musica per la legalità” del gruppo Zero33, alle ore 20.00.

“La ‘Festa del Volontariato’ – sottolinea il presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese – è più di un semplice evento; è un’occasione per celebrare la forza e la vitalità del Terzo Settore nella nostra provincia. Attraverso dibattiti, confronti e momenti di svago, vogliamo mettere in luce l’importanza del volontariato come strumento di coesione sociale e sviluppo comunitario. Invito tutti i cittadini e tutte le cittadine a partecipare, a conoscere da vicino le numerose associazioni presenti e a lasciarsi ispirare dal loro esempio. Insieme possiamo costruire una Capitanata più giusta, inclusiva e solidale”.