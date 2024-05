L’osservatorio prezzi di Udicon (Unione per la difesa dei consumatori) di Lecce ha previsto per le spiagge del Salento forti aumenti. Attraverso una sua indagine ha rilevato i costi dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari arrivando a dire che nel Leccese ci sono lidi dove un ombrellone e due lettini costano 90 euro.

E sulle spiagge del Gargano? “Assolutamente nessun caro prezzi – dicono gli operatori turistici della zona. E basta – spiega Bruno Granieri, presidente della Pro Loco di San Menaio -, ogni anno sempre la stessa storia. Se ne inventa qualcuna solo per destabilizzare il settore che già di suo vive di tanti problemi. Mi dispiace deludere chi getta fango su di noi, ma questo paventato caro prezzi sul Gargano non ci sarà. A San Menaio i costi di un ombrellone e due lettini vanno in media dai 10 ai 15 euro”. “Ma quale 90 euro, qui da noi la media è 15-20 euro – aggiunge Pino Veneziani del Lido Propulsione Beach di Rodi. Il Salento ha un contesto orografico diverso dal nostro, e ovvio che i prezzi sono più alti”. “Da noi a Siponto – dice Patrizia Salice del Lido Aurora – stessi prezzi dello scorso anno. Niente aumenti”.