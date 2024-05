Va avanti a Velletri il processo ad Antonio Fratianni, imprenditore edile foggiano che secondo gli inquirenti sarebbe vicino al mondo mafioso locale. L’uomo è accusato di aver tentato di uccidere, il 2 marzo 2022, il boss Antonello Francavilla e suo figlio minorenne in un’abitazione di Nettuno in provincia di Roma dove il capoclan stava scontando i domiciliari.

Nelle scorse settimane è stato sentito in aula l’ispettore della squadra mobile Angelo Sanna, nome storico della Polizia di Stato, che ha ricostruito l’indagine che portò all’arresto di Fratianni. È emerso che l’uomo, il 3 marzo 2022, il giorno dopo l’agguato a Nettuno, presentò una denuncia alla Dia raccontando di essere vittima di estorsioni da parte del clan Sinesi-Francavilla.

Inoltre, Fratianni doveva essere ucciso dall’organizzazione mafiosa, vicenda scoperta durante le indagini sull’omicidio di Roberto Russo, ammazzato a Foggia il 25 marzo 2022, delitto ancora irrisolto. Un dipendente di Fratianni, Domenico Solazzo, oggi collaboratore di giustizia, raccontò che il clan lo costrinse a piazzare un gps sull’auto dell’imprenditore in modo tale da poterlo pedinare e infine uccidere, un progetto saltato solo grazie alla Polizia di Stato che intervenne tempestivamente salvando la vita all’edile.

Attualmente ci sono due processi incrociati, il primo a carico di Fratianni, l’altro nei confronti di sei persone, tra cui Emiliano Francavilla fratello di Antonello, accusate di aver provato ad uccidere l’edile. Per quest’ultimo procedimento c’è già stata una sentenza di primo grado che ha inflitto pene complessive per quasi 50 anni di reclusione. I condannati avrebbero provato ad eliminare l’imprenditore per vendicare l’agguato di Nettuno, ma anche perché Fratianni non avrebbe restituito al clan una grossa somma di denaro pari a circa 600mila euro, soldi che i boss avevano investito in un progetto edilizio in viale Giotto. L’agguato doveva concretizzarsi il 26 giugno 2022 al casello della A14, a pochi chilometri da Foggia ma la squadra mobile riuscì a sventarlo in extremis.

La figura di Fratianni e i suoi contatti con la politica