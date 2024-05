Ascoli Satriano capitale della musica e delle batterie per un week-end. Torna nella città dei Grifoni la Drum 100, con eventi, concerti, masterclass, merchandising e con un mostro sacro della musica internazionale. Si parte venerdì 28 giugno con uno spettacolo nello spettacolo, The night of Drum Monsters, un’esibizione dal vivo dei maestri e degli special guest. Ascoli risuonerà a ritmo di casse e rullanti, in uno spettacolo così suggestivo che rimarrà nei cuori di chi parteciperà e chi assisterà, per molti, molti anni. Tutto questo grazie a Francesco Roccia, batterista e maestro che non è certamente nuovo ad eventi di tale portata e all’appoggio del Comune di Ascoli Satriano col sindaco Vincenzo Sarcone, l’assessore alla cultura Paolo Caggianiello e il supervisore Roberto Melillo.



Tra gli ospiti si annoverano nomi come la ‘Pearl’, la più importante azienda costruttrice di batterie al mondo. Ci sarà anche Francesco Sguera, un musicista che presenterà la sua startup legata proprio al mondo delle batterie.

Sabato 29 sarà la volta delle masterclass, con maestri di fama internazionale come Andrea Festa, Paolo Valli, Mario Riso, Roberto Gualdi e Corrado Bertonazzi. E poi il superconcerto gratuito, alle 21:30 in via Santa Maria del Popolo con Dave Weckl, uno dei batteristi jazz/fusion più influenti e tecnicamente dotati di tutti i tempi, che ha suonato con mostri sacri del calibro di George Benson, Chick Corea, Paul Simon, Art Garfunkel, Madonna, Frank Gambale, John Patitucci, Diana Ross, Robert Plant e tanti altri. A seguire, il concerto della Power Drum Band, con il meglio della musica internazionale. Domenica 30 spazio al Drum 100, E quest’anno ha fatto registrare una adesione massiccia, visto che si esibiranno contemporaneamente e per strada circa 150 batteristi, con un sound suggestivo ed una manifestazione oramai diventata un cult. Spazio ancora alle masterclass e alla registrazione dei video per YouTube. Sarà uno spettacolo in cui verranno coinvolti giovani, giovanissimi, veterani, amanti del rock e della musica internazionale, curiosi provenienti da tutto lo Stivale. Oramai l’evento ascolano è nella storia della musica e dello spettacolo italiano.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 28 giugno

21.30 saluti e apertura manifestazione

22.00 The night of Drum Monsters

Esibizione dei maestri più ospiti speciali

Sabato 29 giugno

10.00 masterclass con il maestro Andrea Festa da Andria Bat

11.15 masterclass con il maestro Paolo Valli

Pausa pranzo

16.30 masterclass con il

Maestro Mario Riso da Milano

17.45 – 18.15

Presentazione Hooplog con Francesco Sguera

18.20 Pearl clinic con il maestro Corrado Bertonazzi

22.00

Concerto dell’ospite internazionale Dave Weckl

23.30 concerto della Power Drum Band

Domenica 30 giugno

Drum 100 (cinquanta)

[Ore10.00 montaggio batterie]

12.00 masterclass con il maestro Roberto Gualdi

Pausa pranzo

17.00 – 19.30

Drum 100 registrazione video YouTube

21.30 Drum Night