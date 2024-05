Un’altra edizione da incorniciare per il Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”, che si è svolto a Foggia dal 13 al 17 maggio ed ha visto alternarsi sul palco del Teatro del Fuoco, e l’ultimo giorno sul quello del Teatro Giordano, oltre mille candidati provenienti da Piemonte, Sardegna, Marche, Molise, Lazio, Calabria, Campania e molte città pugliesi.

Cinque giornate intense di musica, esibizioni, emozioni e super ospiti come Gergo Borlai, presidente della sezione Drums, e Tosca Donati di quella del Talent Voice, sezione che in fase di premiazione ha visto anche la partecipazione di Serena Brancale, che il giorno seguente ha tenuto una masterclass, e di Simone Grande, primo classificato a “The Voice Kids” 2023.

Felici del successo della sedicesima edizione del Concorso sono il direttore artistico Lorenzo Ciuffreda e il presidente del contest Gianni Cucinello: “Ci complimentiamo con tutti i partecipanti, le loro famiglie e i docenti, il cui supporto è fondamentale. Inoltre, ringraziamo le Istituzioni che ci sono sempre vicine, i partner e gli sponsor, nonché gli studenti del Liceo “Carolina Poerio” di Foggia, impegnati in teatro in un PCTO di alternanza scuola-lavoro, lo staff del Teatro ‘Umberto Giordano’ e del Teatro del Fuoco”.

L’organizzazione della grande kermesse, che attira ogni anno circa 15mila presenze in città, è dell’Associazione “Suoni del Sud”, presieduta da Libera Granatiero, in collaborazione con il Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, il Teatro Umberto Giordano, l’amministrazione Pprovinciale di Foggia, il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e il Premio 10 e lode.

In particolare, dal 13 al 15 maggio oltre 90 solisti, 10 cori, 6 orchestre e 25 gruppi si sono esibiti dal vivo davanti alla Commissione Classica formata dai maestri di fama internazionale Ettore Pellegrino, Emilia Di Pasquale, Gianluca Sulli, Lorenzo Ciuffreda e Gianni Cuciniello.

Tra i Solisti, nella categoria B del pianoforte, si è distinto Savino Pio Romagnuolo che si è aggiudicato 1° posto con il massimo del punteggio e il Premio Marinella Palmieri. Il Premio Giuseppe Caputo è andato ad Marano Vincenzo (Chitarra). Il Premio Giuseppe Granieri è stato conquistato da Alessandro Pio Larivera nella categoria C del clarinetto. Tutti e tre i riconoscimenti consistono in una borsa di 200 euro ciascuno.

Tra le Orchestre, vincitrici sono risultate, per la Categoria A, l’Orchestra Beat Sound Academy, per la B, il 1° posto per l’Orchestra Istituto comprensivo “da Feltre-Zingarelli” e l’Orchestra Istituto comprensivo “S. Pertini”, mentre al 3° si è piazzata l’Orchestra I.C. “Vico II Fontanelle – Giovanni Paolo II”. Nella categoria C, 1° posto per l’Orchestra U. Stame del “Liceo C. Poerio” e nella categoria D, 1° posto per la Skart Dynamic Orchestra.

Nella sezione “Cori”, nella categoria A, il 1° posto è andato alla Scuola dell’Infanzia IC “S. Pertini” di Orta Nova, il 2° alla “Kindergarten” di Foggia e il 3° a “La Corte dei Birichini” di Orta Nova; Nella categoria B: 1° posto per la Scuola Primaria “San Filippo Smaldone” e la “San Giovanni Bosco” di Foggia, 2° per la “S. Pertini”, e 3° per la “G. Marconi” di Foggia.

Infine, nella categoria C, il 1° posto è andato all’Istituto comprensivo Bozzano-Centro di Brindisi e al “S. Pertini” di Foggia, il 2° alla Scuola Secondaria Pavoncelli di Cerignola.

Nella sezione “Musica d’insieme”, nella categoria A, 1° posto la Scuola dell’Infanzia “Amici di Alessia” di Foggia; nella B, 1° posto per il trio Normanno – Bruno – Paciello (percussioni); nella D, 1° posto per l’Ensemble Percussioni della scuola “da Feltre-Zingarelli”; nella E, 1° l’Ensemble Accademia UMPF e 3° posto per il Quartetto Clarinetti “IC Granata” Rionero in Vulture (PZ), l’Ensemble IC “Madre Teresa di Calcutta” Campodipietra e l’Ensemble IC “Catalano-Moscati” di Foggia. Nella categoria H, 1° il Duo Vl-Pf Martino Ludovica/Armillotta Antonio e nella categoria I, 1° il Quartetto Percussioni D’Aloia-Palumbo-Di Maio-Petruzzelli.