Non ce l’ha fatta la bambina di otto mesi di Orta Nova coinvolta nel drammatico incidente di ieri sera nella Bat. La piccola è deceduta mentre si trovava ricoverata a Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto avvenuto nei pressi della Statale 16, territorio di San Ferdinando di Puglia. La neonata era apparsa subito in condizioni disperate, ricoverata in coma farmacologico. Feriti i genitori e la sorellina di 5 anni, quest’ultima ricoverata sempre a Casa Sollievo insieme al padre. La madre, in condizioni gravi, si trova invece nel nosocomio di Andria.

Da chiarire la dinamica dell’incidente. Il suv guidato dal padre della bambina è sbandato, per cause da accertare, finendo contro il guardrail. Sul posto il personale del 118 e l’elisoccorso.