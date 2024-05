Doveva essere un giorno di relax domenicale in famiglia, ma si è trasformato in un dramma. Una famiglia di 3 persone di Orta Nova è stata coinvolta in un drammatico incidente le cui cause sono da ricostruire. Nell’impatto del veicolo sono rimasti feriti il papà (trasferito a San Giovanni Rotondo), la mamma (all’ospedale di Andria) e una neonata. La piccola è stata ricoverata a Casa Sollievo della Sofferenza per un grave trauma cranico ed è in coma farmacologico.