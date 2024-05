Stamattina il comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, si è recato presso la Stazione Carabinieri di Zapponeta.

Ricevuto dal comandante della Compagnia di Manfredonia, Christopher Rossi, e dal comandante della locale Stazione, Marco Dicorato, il generale ha incontrato una rappresentanza di carabinieri a cui ha esternato soddisfazione per il lavoro quotidianamente svolto, invitando i militari a contribuire a instaurare un clima di serenità e coesione all’interno del Reparto e a profondere massimo impegno nell’opera di assistenza e vicinanza alla popolazione, in special modo in un territorio in cui l’Arma rappresenta l’unico presidio delle Forze di Polizia.