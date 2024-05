Tra i 3000 marchi di caffè italiani, 600 vengono prodotti in Italia, uno di questi in provincia di Foggia, nella zona industriale di Ascoli Satriano: è il Caffè Duetto, il caffè dei Monti Dauni che in questi giorni ha festeggiato i primi 25 anni anni di vita. Con una capacità produttiva pari a 200 kg, il caffè viene tostato nello stabilimento di Ascoli ogni 22 minuti fornendo una tostatura lenta e chiara.

Un compleanno speciale, celebrato all’insegna dell’ultima certificazione del Ministero della Salute. Da oggi, infatti, il Caffè Duetto è il primo in Italia a poter essere venduto in farmacia. Il Ministero, tramite Farma Dati , ha accreditato dei codici per consentire all’azienda foggiana di poter vendere il caffè all’interno delle 20000 farmacie italiane e 4000 parafarmacie. Perchè? “Perché – ci spiega l’amministratore unico Rocco Torino – Duetto è un caffè ricco di polifenoli naturali dalle proprietà antiossidanti fino a 554 mg, e poi per i basso contenuto naturale di caffeina, solo l’1,2%. Ecco perchè Duetto è il caffè dei Monti Dauni amico della salute. Puoi berne anche più tazzine perché è cardiotonico, allieva l’emicrania, aiuta a rallentare l’invecchiamento cellulare. E non lo diciamo noi, lo affermano studi scientifici”.