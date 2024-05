A nulla è servito il vertice dei sindaci dei Monti Dauni e di alcuni amministratori del Molise e del Sannio. La Galleria Passo del Lupo, in territorio di Volturara Appula è pericolosa e va subito messa in sicurezza. Non si può più attendere. Domani la chiusura fino al 3 agosto. Poi una breve riapertura nei mesi di agosto e settembre prima della conclusione dei lavori prevista per fine anno. Due i percorsi alternativi: attraversare l’abitato di Volturino oppure quello di Motta. Tempo previsto per tornare ad immettersi sulla Ss 17 dell’Appennino abbruzzese-appulo-sannita 12-15 minuti. Entrambi i percorsi alternativi possono consentire il transito ai mezzi di massimo 7,5 tonnellate. In pratica i mezzi pesanti non possono percorrere queste arterie e devono necessariamente transitare sulla ss 16 o sull’autostrada A14 fino a Termoli-Campobasso.

“Prima di tutto la sicurezza – ha detto a l’Immediato il sindaco di Volturara, Enzo Zibisco -. La galleria sta crollando, i lavori sono indispensabili. Lasciamo lavorare l’Anas che in questa circostanza ha deciso di operare quasi 24 ore al giorno compreso i sabato e le domeniche. Piuttosto più controlli sulle provinciali per non far passare gli autotreni nei paesi di Volturino o di Motta”.