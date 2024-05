Momenti di apprensione oggi nella piccola Anzano di Puglia, località dei Monti Dauni nel Foggiano. Un corriere di mezza età ha avuto un malore mentre consegnava pacchi per una nota azienda di spedizioni. L’uomo è stato soccorso anche grazie al supporto di alcuni clienti e trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto è giunto inizialmente il personale del 118 della stazione locale, poi però è stato necessario il coinvolgimento dell’elisoccorso che si è recato ad Anzano nonostante le difficoltà del territorio e l’assenza di piazzole per l’atterraggio del velivolo.

“Interventi come questo sono in aumento, per questo vorrei creare una piazzola per gli elicotteri – ha dichiarato Paolo Lavanga, sindaco di Anzano -. Ci troviamo in una zona periferica e avremmo bisogno di maggiore attenzione. La piazzola apposita può aiutare i soccorritori per gli interventi di emergenza. Voglio inoltre sottolineare l’importanza di avere un servizio come il 118 in un paese periferico come il nostro, ma continuiamo a vivere la difficoltà di essere un paese marginale”.