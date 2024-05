Il foggiano Pino Fiore protagonista con un terzo posto agli “Athens Throwdown 2024”, gara ufficiale del circuito internazionale di Crossfit che si è svolta il 10, 11 e 12 maggio ad Atene in Grecia. Alla gara si accedeva previa qualifica alla fine della quale vengono selezionati i migliori atleti internazionali per ogni categoria di età.

La competizione con oltre 2000 atleti si è svolta su tre giorni durante i quali ci si è confrontati su diverse performance che abbracciano la disciplina del crossfit, pesistica olimpica, ginnastica, lavori metabolici.

Questo il commento del foggiano “Giose Zeus Fiore” (coach del box 0881 di Foggia): “Sono felice di aver raggiunto questo risultato in un contesto unico di altissimo livello. Mi sono confrontato con atleti di tutta Europa ed è stato un onore restare in vetta alla classifica nei 7 workout svolti nei 3 giorni, accanto all’attuale campione del mondo polacco M50 Artur Komorowsky. Chiudo questa fantastica avventura sul podio in terza posizione, ricco di nuove esperienze. Ringrazio la mia famiglia che mi supporta in tutto, i ragazzi del box 0881 e tutti quelli che mi hanno sempre incoraggiato”.