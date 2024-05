Primo romanzo per lo scrittore foggiano Lino Zingarelli. “Tutto il male che fai” uscirà il prossimo 16 maggio ed è una detective story che si legge tutta d’un fiato. Sullo sfondo la Seconda Guerra Mondiale e una visione originale della città di Foggia.

“Un vecchio in un palazzo enorme… urla, bestemmia, dice di vedere i fantasmi, e io ci credo. Sono i fantasmi di tutte le persone a cui ha fatto del male, o forse è solo la sua coscienza che lo tormenta. In ogni caso di una cosa sono certa: tutto il male che fai prima o poi ti ritorna indietro”.

Quando Manuela ritorna a Roma dopo una vacanza tra il mare del Gargano e Foggia non immagina che la sua vita sta per cambiare per sempre. L’amatissima nonna muore per mano di due balordi: il mondo sembra crollarle addosso. L’angoscia è amplificata dalla scoperta di una vecchia foto che la nonna custodiva gelosamente e che apre uno squarcio oscuro sul suo passato. Manuela, allora, decide di seguire l’istinto, spinta anche da una misteriosa quanto inquietante bambola, inatteso dono della nonna della sua amica del cuore. Comincia, così, un avventuroso viaggio in cui coinvolge i suoi amici, e che la porterà nuovamente a Foggia dove misteriose tracce provenienti dal passato le faranno scoprire una città piena di misteri e di ferite aperte svelandole una atroce verità. Una storia di dolore e di rinascita che lascia una certezza: il male, anche a distanza di anni, presenta sempre il conto.

BIOGRAFIA

Lino Zingarelli (Foggia, 1962) lavora come tecnico elettronico all’ENEA Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Giornalista sportivo, ha seguito da vicino le vicende della squadra di calcio della sua città e commentato – per alcuni tra i principali quotidiani locali e nazionali – soprattutto le imprese della cosiddetta Zemanlandia. Dal 2010 al 2022 è stato capo ufficio stampa del Foggia Calcio. Tutto il male che fai è il suo primo romanzo.

LA CASA EDITRICE

Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.