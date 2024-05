Un lungo corteo di persone provenienti da tutta Italia ha attraversato il corso principale di Troia e raggiunto la piazza della cattedrale dove si è svolta la prima iniziativa nell’ambito di Sportiva…Mente, l’utopia possibile, la storica manifestazione contro lo stigma e la discriminazione del disagio psichico organizzata dal Centro di Salute Mentale Foggia-Lucera-Troia.

A sfilare, accanto ai rappresentanti di molte amministrazioni comunali, Ordine dei Medici, autorità militari, associazioni, scolaresche, Centri di Salute Mentale provenienti da diverse parti d’Italia, anche il Direttore Generale della Asl Foggia Antonio Nigri.

“Sportiva…Mente – spiega Nigri – è una manifestazione che mette al centro la comunità in una dimensione nazionale di inclusione in cui lo sport, con i suoi valori, permette di superare discriminazione e stigma. Essere curati e sentirsi curati sono due cose diverse. Oggi, le persone si sentono curate se la presa in carico del bisogno passa attraverso la relazione e l’ascolto, strumenti essenziali di promozione del benessere”. Per il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, si tratta di “un grande evento con persone speciali come tutti questi ragazzi. Siamo orgogliosi di ospitarli a Troia. Un bel segnale di accoglienza e di apertura della nostra comunità”. “Sportivamente – aggiunge il direttore del Centro di Salute Mentale, Giuseppe Pillo – è una manifestazione contro l’esclusione sociale e a favore delle libertà e dei diritti di persone solo un pò più sfortunate di noi”.

Dal 8 al 11 maggio – ore 9,00 – 12,00 e 15,00-18,00, presso lo stadio comunale di Troia, torneo di calcetto a 6, cui prenderanno parte numerose rappresentanze di operatori e fruitori dei servizi di tutela della salute mentale.

Venerdì 10 maggio, a Troia nella villa comunale dalle ore 19,30 – “La Corte dei Miracoli”. Stand espositivi da parte di cooperative sociali di tipo B, di associazioni e di piccole Aziende del settore dell’agro-alimentare e dell’artigianato. Percorso enogastronomico con la presenza straordinaria dello chef contadino Peppe Zullo. Festa di piazza con artisti del mondo dello spettacolo e la partecipazione del comico televisivo Bolide.

Sabato 11 maggio – ore 9,00 – Stadio comunale di Troia: finali del Torneo. In contemporanea, incontro calcistico tra una rappresentanza del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) di Foggia ed i Sindaci dei comuni del territorio.

Sabato 11 maggio ore 12,00 – per le strade principali di Troia, sfilata degli automezzi dei gruppi partecipanti. A seguire la premiazione presso l’hotel “Villa Imperiale” di Lucera.